Игорь Иванов поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
Энергетика – основа современного мира, и люди уже не могут представить свою жизнь без тепла и электричества, создающих уют в домах, обеспечивающих безопасность и комфорт, подчеркнул лидер регионального профдвижения.
«Каждый день вы, дорогие энергетики, трудитесь над тем, чтобы свет и тепло были доступны каждому. Вы – те, кто обеспечивает стабильность и развитие нашей области, кто вносит весомый вклад в жизнь каждого из нас. Ваша работа – это не только профессионализм и мастерство, но и особая преданность делу, которое имеет огромное значение для общества», – отметил Игорь Иванов и пожелал энергетикам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
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