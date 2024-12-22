Игорь Иванов поздравил энергетиков с профессиональным праздником

11:38, 22 декабря 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Энергетика – основа современного мира, и люди уже не могут представить свою жизнь без тепла и электричества, создающих уют в домах, обеспечивающих безопасность и комфорт, подчеркнул лидер регионального профдвижения.

«Каждый день вы, дорогие энергетики, трудитесь над тем, чтобы свет и тепло были доступны каждому. Вы – те, кто обеспечивает стабильность и развитие нашей области, кто вносит весомый вклад в жизнь каждого из нас. Ваша работа – это не только профессионализм и мастерство, но и особая преданность делу, которое имеет огромное значение для общества», – отметил Игорь Иванов и пожелал энергетикам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.