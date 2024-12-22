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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

Управление МВД России по Псковской области приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет на службу в органы внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Преимущества работы в полиции: бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и их семей; выплата страховых компенсаций до 320 тысяч рублей в случае травмы, полученной во время выполнения служебных обязанностей или в быту; компенсация за аренду жилья; санаторно-курортное лечение для сотрудников и их семей; дети сотрудников ОВД имеют приоритет при получении мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также в летних оздоровительных лагерях, независимо от форм собственности; возможность получения бесплатного высшего образования.

Кроме того, существует возможность получить выплату на покупку жилья при наличии 10-летнего стажа службы.

Сотрудники имеют право на пенсию после 20 лет службы или при достижении предельного возраста пребывания на службе – 50 лет, а также на единовременное денежное пособие при увольнении. Ежегодный отпуск составляет 30 календарных дней, не включая выходные и праздничные дни, которые могут выпасть на период отпуска. Дополнительные дни отпуска предоставляются за выслугу лет: пять дней при 10-летнем стаже, десять дней при 15-летнем стаже и 15 дней при 20-летнем стаже.

Также предусмотрена ежегодная материальная помощь при уходе в отпуск.

Заработная плата является достойной и стабильной, с возможностью увеличения в зависимости от выслуги лет и специального звания.

По всем вопросам трудоустройства обращаться необходимо по телефонам: 8 (8112) 59-24-12 и 8 (8112) 59-25-90 или в отдел кадров территориального ОВД РФ.

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