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Сотрудники Псковского УФСИН провели предновогоднюю благотворительную акцию сдачи крови

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели благотворительную акцию сдачи крови в преддверии Нового года. Она стала завершающей в 2024-м. В течение календарного года сотрудники уголовно-исполнительной системы сдали компоненты крови более 50 раз, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Псковского УФСИН провели предновогоднюю благотворительную акцию сдачи крови. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Большинство доноров, пришедших на областную станцию переливания крови, являются опытными, среди них есть сотрудники, удостоенные звания «Почётный донор России». Например, для начальника отдела трудовой адаптации осуждённых Вадима Вилавского сегодняшняя донация стала уже 67-й. Перед основной процедурой волонтёры прошли проверку здоровья, которая включала определение группы крови, резус-фактора, уровня гемоглобина и других показателей, необходимых для допуска к сдаче крови.

Как подчеркнули участники мероприятия, участие в донорском движении перед Новым годом – это возможность совершить добрый поступок в преддверии праздников, когда потребность в запасах крови увеличивается, а число доноров снижается из-за зимних заболеваний. Поэтому каждый человек, решивший сдать кровь, осознаёт значимость этой благородной миссии, способной спасти жизни.

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