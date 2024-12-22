Национальная формула, бюджетное послание и народное голосование – в «Теме недели»

19:22, 22 декабря 2024, ПАИ

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели». Самыми обсуждаемым событиями этой недели стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина, в которой, напомним, приняли участие и журналисты медиахолдинга Псковской области, а также – принятие бюджета региона на 2025 года и бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова.