Национальная формула, бюджетное послание и народное голосование – в «Теме недели»
В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели». Самыми обсуждаемым событиями этой недели стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина, в которой, напомним, приняли участие и журналисты медиахолдинга Псковской области, а также – принятие бюджета региона на 2025 года и бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова.
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