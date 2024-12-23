В ГКЦ Пскова обновят кресла в зрительном зале

17:32, 23 декабря 2024, ПАИ

Поменять кресла планируют в Городском культурном центре Пскова. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Мы ежегодно уделяем внимание объектам культуры. В их числе Городской культурный центр и Дом офицеров. Мы модернизируем их быт, залы, рекреации. В следующем году, например, в ГКЦ планируем поменять кресла», – отметил Борис Елкин.

Он напомнил, что недавно кресла поменяли в зале Дома офицеров . «Недавно общался с руководителем Городского культурного центра [Еленой Голубевой. – ПАИ]. Она активная, и планов у неё много. Например, помимо того, чтобы поменять стулья, хотелось бы освежить ремонт», – подчеркнул глава города.

Напомним, что в прошлом году в ГКЦ отремонтировали танцевальный зал и балюстраду. Там полностью заменили электрику, обновили потолок, стены и пол, а также разобрали сцену, чтобы раскрыть в глубину находящиеся за ней колонны.