День дальней авиации ВКС России отмечают сегодня

07:06, 23 декабря 2024, ПАИ

День дальней авиации Военно-космических сил России отмечают ежегодно 23 декабря, сообщает calend.ru.

Праздник был установлен в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. С созданием в 2015 году нового вида Вооруженных сил России – воздушно-космических сил этот праздник теперь отмечается как День дальней авиации Воздушно-космических сил.

Началом развития дальней авиации в России можно считать 23 декабря 1913 года, когда состоялся первый полет тяжелого четырехмоторного бомбардировщика «Илья Муромец», созданного известным авиаконструктором Игорем Сикорским.

Ровно через год, 23 декабря 1914 года, по указу императора Николая II была образована первая в мире эскадра таких самолетов. Именно эту дату принято считать днем основания российской дальней (стратегической) авиации.