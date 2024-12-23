Уникально сохранившуюся тушу мамонта обнаружили в России

08:36, 23 декабря 2024, ПАИ

Тушу мамонта в уникальном состоянии сохранности обнаружили в Якутии. Её возраст предположительно около 50 тысяч лет. Мамонтенка назвали Яной. Об этом сообщил заведующий музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов, пишет РИА Новости.

Находку презентовали ректор вуза Анатолий Николаев и Чепрасов сегодня.

На сегодняшний день это можно считать одной из лучших находок туши мамонта в мире. Всего в мире было найдено шесть останков мамонтов, пять из которых находятся в России, отметил Максим Чепрасов.

По его словам, местные жители нашли переднюю и заднюю части мамонтенка в июне этого года в районе Батагайка Верхоянского района.

Когда мамонта вытаскивали, туша разделилась на две части: сначала появилась передняя часть, которая под тяжестью провалилась, а задние конечности остались в мерзлоте, рассказал учёный. Местные жители сделали носилки из подручных материалов, подняли находку на поверхность и поместили ее в ледник.

«Затем они сообщили нам об этом, и мы начали переговоры о получении туши для исследования», – отметил ученый.

В октябре тушу доставили в Якутск, где в лаборатории СВФУ начались предварительные генетические исследования. Мамонтенка назвали Яной в честь реки Яна, расположенной в Верхоянском районе Якутии.