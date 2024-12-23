Невель преобразился к Новому году
Основные мероприятия по новогоднему оформлению Невеля завершены, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала Олега Майорова
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Фото: из Telegram-канала Олега Майорова
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Фото: из Telegram-канала Олега Майорова
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Фото: из Telegram-канала Олега Майорова
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Фото: из Telegram-канала Олега Майорова
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Фото: из Telegram-канала Олега Майорова
На площади установлена и украшена зелёная красавица ёлка, отметил он.
«Благодарю всех, кто уже присоединился к праздничному украшению своих объектов и территорий. Каждый из нас создаёт общий облик предновогоднего города. Прошу всех неравнодушных жителей и руководителей предприятий и организаций присоединиться к созданию неповторимой новогодней атмосферы», – написал Олег Майоров.
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