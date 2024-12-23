Несколько преимуществ преобразования районов в округа назвал Александр Котов

11:10, 23 декабря 2024, ПАИ

Несколько преимуществ преобразования районов в округа перечислил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти», которая проходит в Пскове сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас с вами есть возможность обсудить, как выстраивается система местного самоуправления у нас в области, как мы с вами в дальнейшем будем реализовывать эту очень важную идею преобразования в округа. Я хочу поблагодарить тех, кто не побоялся и принимал такое решение впервые», – обратился к собравшимся Александр Котов.

По его словам, с преобразованием районов в округа в регионе выстраивается понятная для граждан система управления, когда в районе есть глава, единственный человек, который отвечает за всё, что происходит, независимо от того, муниципальные или немуниципальные полномочия. «Как губернатор у нас отвечает за всё, что происходит в Псковской области, вне зависимости от того, какие полномочия – областные, муниципальные или федеральные», – пояснил Александр Котов.

Вторым преимуществом спикер областного Собрания назвал вертикаль власти. «В этом нет ничего плохого. Особенность нашей страны как раз и заключается в том, что люди видят своего управленца, своего лидера, которому они доверяют», – отметил Александр Котов.

Третьим преимуществом Александр Котов считает командную работу. «Если мы все с вами будем работать в одной команде, нам по плечу самые большие задачи. Если не будем чувствовать, что мы тут самостоятельные и можем справиться, но в то же время приходить к губернатору с чемоданом за деньгами, то точно не ждите никакого хорошего результата», – сказал председатель областного Собрания.

Александр Котов добавил, что депутаты областного Собрания тоже работают в команде. «Мы готовы помогать вам, мы готовы помогать губернатору, что мы и делаем. Наша с вами задача – совершенствовать систему самоуправления. Собственно этому сегодня посвящена стратегическая сессия», – подытожил Александр Котов.