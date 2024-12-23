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Политика

Работу местного самоуправления в системе публичной власти обсуждают на стратегической сессии в Пскове

Стратегическая сессия «Местное самоуправление в системе публичной власти» проходит в Пскове сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

К участникам стратегической сессии обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках стратегической сессии участники обсудят вопросы особенностей командной работы в условиях муниципальных округов, вопросы организации муниципального управления в единой системе публичной власти, эффективные формы работы, направленные на развитие муниципалитетов и, как следствие, региона в целом, подчеркнул губернатор.

Фото: ПАИ

«Также темами для обсуждения станут реализация комплекса мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в Псковской области, проекта «Земский муниципальный служащий», механизмы, позволяющие вовлечь в совместную работу большее количество людей, – развитие института ТОС», – уточнил Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Всего в стратегической сессии принимают участие около 100 человек: председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений Псковской области, главы городских, муниципальных округов, районов Псковской области, а также депутаты Псковского областного Собрания, районных и окружных Собраний депутатов, отметил глава региона.

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