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Общество

Как злоумышленники наживаются на проблемах людей, рассказали псковичам

Как злоумышленники используют низкую безработицу и кадровый голод в России, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне – 2,3 %. Мошенники, воспользовавшись данной ситуацией, стали всё чаще размещать объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях, в том числе и в Банке России, чтобы выманивать у безработных людей деньги.

Если человек откликнется на одну из таких вакансий, с ним свяжется лжеработодатель. «При общении они объясняют, что встретиться лично в офисе не получится, поэтому собеседование пройдёт дистанционно: во время него они втираются в доверие кандидата», – объяснил эксперт.

«В итоге мошенники просят соискателя сделать денежный перевод, который якобы необходим для подписания трудового договора», – отметил Александр Иванов. Люди соглашаются, так как работодатель-мошенник приводит весомые аргументы. «Они сообщают исполнителям, что для трудоустройства нужно оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты», – перечислил спикер.

Гость студии настоятельно рекомендует отказаться от оплаты во время обсуждения трудоустройства. А информацию о вакансиях и стажировках следует искать на официальных сайтах компании или специальных ресурсах по поиску персонала.

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