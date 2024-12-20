Президент России назвал ситуацию с инфляцией тревожным сигналом

12:50, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, назвал ситуацию с инфляцией тревожным сигналом.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция», – сказал глава государства, передаёт корреспондент ПАИ.

При этом Владимир Путин заявил, что, хотя инфляция в стране составляет 9,2–9,3 %, зарплаты в реальном выражении увеличились сильнее. При этом на рекордно низком уровне в настоящее время находится безработица. По словам главы государства, речь идёт о 2,3 %.

Добавим, что Банк России планирует снизить инфляцию до 4,5–5 % в 2025 году, а в 2026 году – до 4 %. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».