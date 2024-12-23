Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

13:43, 23 декабря 2024, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли в одном из финансовых учреждений. По имеющимся данным, фальшивка поступила от безработного жителя Псковского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.