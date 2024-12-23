Фальшивые рубли обнаружили в Пскове
Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Поддельную банкноту нашли в одном из финансовых учреждений. По имеющимся данным, фальшивка поступила от безработного жителя Псковского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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