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Вопросы привлечения школьников для обучения на педагогов обсудили в Пскове

Расширенное совещание по итогам года с участием руководства ПсковГУ, управления образования администрации города Пскова и руководителей образовательных учреждений проходит в Псковском техническом лицее в понедельник, 23 декабря.

Фото здесь и далее: ПАИ

Один из вопросов посвящен сотрудничеству вуза с образовательными учреждениями Пскова. В городе заинтересованы в целевом поступлении псковских выпускников на педагогические специальности, отметил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши выпускники выбирали ваше учебное заведение [ПсковГУ. – ПАИ] для продолжения своего образования. Во-вторых, мы заинтересованы в квалифицированных кадрах ваших выпускников, которые впоследствии пополнили бы ряды наших профессионалов, наших образовательных учреждений. Необходимо сказать, что наша сегодняшняя встреча далеко не первая, и мы с вами уже определили ряд направлений деятельности, которые интересны и вам, и нам, и по которым мы с вами будем продолжать двигаться», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Он добавил, что на настоящий момент в ПсковГУ по целевому направлению намерен поступить 71 выпускник, из них 28 – на педагогические специальности.

Проректор по учебной работе вуза Алла Серебрякова заверила, что вуз заинтересован в развитии педагогических кадров.

Всего в ПсковГУ 245 бюджетных мест только по педагогическим направлениям, и ещё 100 на заочной форме обучения, добавила она.

«Наша задача – сделать всё от нас зависящее, чтобы солидность педагогической работы вошла в жизнь наших молодых людей. Я надеюсь, что озвученная цифра тех, кто хочет к нам поступить по целевому направлению, вырастет», – подчеркнула Алла Серебрякова.

Вуз готов идти на сотрудничество с администрацией и школами для решения этого вопроса, заключила она.

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Вопросы привлечения школьников для обучения на педагогов обсудили в Пскове

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