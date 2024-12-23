Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января – Владимир Путин

14:50, 23 декабря 2024, ПАИ

Реализация новых национальных проектов не должна задержаться. Они должны стартовать с 1 января 2025 года. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«Они [новые нацпроекты. – ПАИ ] должны стартовать без задержек с 1 января будущего года», – обратил внимание глава государства.

Отметим, что о всех нацпроектах, которые функционируют в России, можно узнать на официальном портале нацпроектов – национальныепроекты.рф.

В частности, в России стартует пять новых национальных проектов. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Подробную информацию о них можно прочитать по ссылке.