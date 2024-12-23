Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках 24 декабря

15:18, 23 декабря 2024, ПАИ

Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках завтра, 24 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

В связи с ремонтными работами электроснабжения не будет с 9:00 до 12:00 в корпусе № 1 дома № 7 на улице Ботвина, с 13:00 до 17:00 – в доме № 12 на улице Гастелло, с 9:00 до 17:00 – в домах № 11–37 на улице Фурманова, в домах № 1–22 на улице 8 Марта, в Боровом и Неглинном проездах.