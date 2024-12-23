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Общество

20 тонн груза отправили на передовую из Псковской области

20 тонн груза отправили на передовую из Псковской области сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

20 тонн груза отправили на передовую из Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сегодня мы отправляем груз для закрытия заявки от наших военнослужащих. Там то, что заказывали ребята – строительные материалы, генераторы, технические средства, тёплые вещи и сладкие подарки для наших бойцов», – отметила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва.

Она также поблагодарила всех неравнодушных псковичей за помощь. «Работа в тылу очень важна, так как мы все вместе куём победу», – подчеркнула Алеся Михачёва.

На этой неделе также планируется отправка груза в госпиталь, а Дед Мороз со Снегурочкой будут поздравлять семьи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области.

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