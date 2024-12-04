Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области

12:52, 04 декабря 2024, ПАИ

Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













«Сегодня мы отправляем груз для мирного населения Курской области, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Груз отправят в пункты временного размещения. В него вошли продукты питания, одежда», – отметила руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Псковской области Алеся Михачёва.

В сборе этого груза принимали участие жители Псковской области, правительство региона, а также администрации районов. Следующая отправка будет для бойцов СВО – им необходимы строительные материалы, а также технические средства.

Кроме того, всегда нужны консервы и средства гигиены, а также тёплые сезонные вещи, желательно, чтобы они были новые или в хорошем состоянии.

Принести гуманитарную помощь можно в штаб на улице Конной, 2. Вместе с этим все желающие могут отправить пожертвование по официальным реквизитам.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества vk.com/dobro_60.