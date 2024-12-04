Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области

Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов
  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов
  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов
  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов
  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов
  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов
  • Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
    Фото: Андрей Степанов

«Сегодня мы отправляем груз для мирного населения Курской области, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Груз отправят в пункты временного размещения. В него вошли продукты питания, одежда», – отметила руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Псковской области Алеся Михачёва.

В сборе этого груза принимали участие жители Псковской области, правительство региона, а также администрации районов. Следующая отправка будет для бойцов СВО – им необходимы строительные материалы, а также технические средства.

Кроме того, всегда нужны консервы и средства гигиены, а также тёплые сезонные вещи, желательно, чтобы они были новые или в хорошем состоянии.

Принести гуманитарную помощь можно в штаб на улице Конной, 2. Вместе с этим все желающие могут отправить пожертвование по официальным реквизитам.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества vk.com/dobro_60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 декабря 2024

Лекция о Святогорской земле пройдёт в библиотеке Пскова
04 декабря 2024

В Пскове и Великих Луках установлены специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу
04 декабря 2024

До -8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 5 декабря
04 декабря 2024

Псковский омбудсмен посетил Новгородскую область с рабочим визитом
04 декабря 2024

Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
04 декабря 2024

Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области
04 декабря 2024

Медвежью семью запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике
04 декабря 2024

Замглавы администрации Пскова Алексей Саенко станет гостем программы «Среда обитания»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...