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У Псковской области сохранены все инструменты по привлечению федеральных средств в бюджет региона - Александр Котов

У Псковской области сохранены все инструменты по привлечению федеральных средств в бюджет региона, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Ни в коем случае это не бюджет «затянутого пояса». Эта формулировка из 1990-х годов. Вот тогда были бюджеты «затянутого пояса», тогда мы практически выживали. Причем это был не один год, это были длительные промежутки времени. Было исключительно тяжело: задержки зарплаты, проблемы с обеспечением деятельности таких оперативных служб, как скорая помощь, пожарные подразделения. Все испытали исключительно глобальные проблемы. Сейчас у нас цифры бюджета, которые мы утвердили на начало 2025 года, ниже, чем фактическое исполнение бюджета 2024 года, и здесь есть объективные причины - многие проекты по государственным программам заканчиваются», - пояснил он.

Спикер добавил, что, с одной стороны, в регионе остаются переходящие на следующий год крупные объекты, а с другой стороны - с учетом текущей складывающейся ситуации возможности федерального бюджета также становятся ниже, чем они были три года назад. «Никакой катастрофы абсолютно не вижу. Сохраняются все государственные программы по реализации нацпроектов, по реализации и задач, которые президент поставил до 2030 года. У нас есть все возможности воспользоваться этими инструментами и привлечь дополнительные средства из федерального бюджета в виде субсидий на реализацию этих программ», - сказал Александр Котов.

В частности, в Псковской области сохранится прежний объем (1%) самофинансирования из регионального бюджета на реализацию крупных проектов. «Если выстроить четко работу с правительством, министерствами, на что главным образом обращает внимание губернатор, нам удастся в течение 2025 года дополнительно привлечь федеральные средства. Мы ставим такую цель, чтобы по итогам года объем доходной части бюджета был выше, чем исполнение 2024 года. Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом», - подчеркнул спикер облсобрания.

Напомним, что 19 декабря региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

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