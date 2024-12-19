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Экономика

Бюджет Псковской области на 2025 год принят в трёх чтениях

Закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» принял региональный парламент сегодня, 19 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Скриншот трансляции 40-й сессии Псковского областного Собрания депутатов

Процедурно депутаты рассмотрели законопроект сразу в трёх чтениях – в связи с поступлением дополнительных федеральных средств в объёме 4,2 млрд рублей и увеличением собственных доходов возникла необходимость вернуться к первому чтению и утвердить обновлённые цифры основных бюджетных параметров. В итоге доходы региональной казны в 2025 году возрастут на 6,1 млрд рублей и составят 54 млрд 697,8 млн рублей. Расходы увеличиваются почти на 6,3 млрд рублей, достигнув цифры 58 млрд 77,1 млн рублей.

Во втором чтении депутаты рассмотрели бюджет уже с учётом распределения дополнительных средств по расходным статьям – таблицу поправок предварительно поддержала согласительная комиссия.

Сформирован резерв на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в размере 1,75 млрд рублей, 100 млн рублей выделено на индексацию социальных выплат, на увеличение платежа на обязательное медицинское страхование неработающего населения дополнительно направляется 187,4 млн рублей, расходы регионального дорожного фонда увеличены на 552,5 млн рублей, 100 млн рублей выделено муниципальным образованиям на разработку ПСД и ещё 100 млн рублей – на финансовую помощь для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на изготовление ПСД для строительства детско-взрослой поликлиники в деревне Борисовичи, реконструкцию котельной № 9 в Пскове и строительство пришкольной котельной в Себеже. Зарезервированы средства на завершение строительства школ по программе развития приграничных территорий, а также для софинансирования программы переселения граждан из аварийного жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры в Острове-3.

В итоге доходы областного бюджета на 2025 год составят 54 млрд 697 млн 778 тысяч рублей, расходы – 58 млрд 77 млн 65 тысяч рублей, дефицит – 3 млрд 379 млн 287 тысяч рублей, государственный долг – 23 млрд 555 млн 733 тысячи рублей, или 69,7 % налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

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