Почему фракция КПРФ не стала голосовать против принятия областного бюджета на 2025 год, прокомментировал Александр Котов

14:34, 24 декабря 2024, ПАИ

Позицию фракции КПРФ в отношении закона об областном бюджете на 2025 год прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я всегда с уважением отношусь к голосованию против тогда, когда оно аргументировано. У нас, правда, не часто, но такое бывает, что депутат или фракция голосует против, и они аргументированно объясняют, почему они принимают такое решение. Когда нет аргументов и есть ссылка на то, что «нам не нравится, поэтому мы проголосовали против», так нельзя делать. Это неконструктивно и ни к чему не приведет. Это просто демонстрация какой-то своей отдельной позиции, ничем не аргументированной, и не более того», - сказал он.

При этом прошедшее на минувшей неделе голосование за бюджет области - это показатель того, что бюджетный процесс в регионе достаточно серьезно отшлифован, подчеркнул спикер облсобрания. По его словам, у каждого депутата есть возможность обратить внимание на ту или иную проблему.

«Раньше зачастую вопросы, предложения некоторых депутатов носили частный характер. Это не работа законодательного органа и губернатора. И губернатор, и правительство, и Собрание должны выделять системные проблемы и думать, как их решить, выделять приоритеты и в рамках их определять бюджет, источники финансирования. Это работа над законом о бюджете. С учетом того, что бюджетный процесс сейчас построен таким образом, не остается вопросов, которые можно задать в плане критики. А когда нет серьезных вопросов, нет поводов для критики, можно проголосовать против, но чем аргументировать? Я именно с этим связываю решение фракции КПРФ не голосовать против, а воздержаться», - отметил Александр Котов.

Оппозиция партии - это всегда характерно при борьбе за власть: каждая партия отстаивает свой интерес, сказал он. «А когда говорим о бюджете - здесь что конкурировать? В одном регионе живем, должны решать проблемы граждан, которые живут здесь. Как тут можно разделить на партийную принадлежность?» - отметил спикер Собрания.

Также он добавил,что впервые никто не проголосовал против принятия закона о бюджете.

Напомним, что 19 декабря региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».