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Общество

Почти 7200 человек проголосовало за номинантов «Народного признания»

Почти 7200 человек проголосовало за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Голосование продолжится до 17 января.

Фото: ПАИ

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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