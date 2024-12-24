Стали известны победители конкурса молодёжных проектов Псковской области

12:04, 24 декабря 2024, ПАИ

11 человек победили в конкурсе молодёжных проектов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

По итогам оценки молодёжных проектов в сфере добровольчества конкурсная комиссия сформировала рейтинг победителей – участников отбора. Всего на их поддержку выделили миллион рублей.

Реализация молодежных проектов в сфере добровольчества состоится в 2025 году.

В частности, поддержку получили молодежная патриотическая акция «Ольгинский десант», проект «Горящие сердца 2.0», Центр арт-волонтёрства «Времесло» с проектом «Волонтёр – это я!», а также инициативы «Медицина без границ», «Добровольчество как образ жизни», фестиваль «Инженерное волонтёрство в «Кванториуме», образовательный сбор по организации и подготовке молодежного добровольческого отряда «Волонтёры спорта», «Нескучные перемены» и «Добровольцы МЦ». Кроме того, средства выделят Дарье Тихоновой на благоустройство памятников и мест боевой славы.

Ранее сообщалось, что 12 проектов стали победителями конкурса социальных проектов в Псковской области.