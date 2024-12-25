Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
Полностью устойчивый сигнал сотовой связи планируется обеспечить в Псковской области за два года, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».
«Если говорить про обеспечение услугами сотовой связи — большую работу провели. Большое количество базовых станций планируется к установке в следующем году. И если федеральные средства будут выделены, наверное, за два ближайших года практически полностью проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в регионе решим. Планы большие, мы обычно их перевыполняем. Рассчитываю, что и в следующем году тоже их перевыполним», — сказал он.
Ранее сообщалось, что не менее 30 базовых станций сотовой связи установят в Псковской области в 2025 году. Кроме того, регион рассчитывает получить более 600 млн рублей из федерального бюджета и дополнительно установить еще более 60 станций.
Михаил Ведерников: Многодетная семья — это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться
Комплексное решение по развитию автотуризма разрабатывают в Псковской области – губернатор
Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул Михаил Ведерников
В корпоративной академии правительства Псковской области будут два основных направления - Михаил Ведерников