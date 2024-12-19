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Общество

Не менее 30 базовых станций сотовой связи установят в Псковской области в 2025 году

Не менее 30 базовых станций сотовой связи установят в Псковской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В целом охват услугами мобильной связи по области составляет сейчас 95 %. В этом году мы устанавливаем ещё 54 станции, фактически в два раза больше, чем планировали, планировали 23. Они охватят ещё 20 тысяч человек», – отметил глава региона. Первоначально планировалась установка только 23 станций.

«В следующем году планируем установить не менее 30 новых базовых станций с охватом ещё шести тысяч человек. Понятное дело, что мы идем от большего к меньшему, и охват с каждым разом будет меньше. При этом в начале следующего года ожидаем отдельное решение Правительства России о выделении ещё 640 млн рублей на закупку и установку ещё 64 базовых станций. Это позволит завершить ту работу, которую мы начали при поддержке Михаила Мишустина в 2022 году, и вся территория области будет покрыта качественной связью», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.

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