Сервис ГосChat исключит возможность чиновничьих отписок — Михаил Ведерников

17:57, 25 декабря 2024, ПАИ

О внедрении сервиса ГосChat в работу госсектора рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Пока его не используем. Пока этот новый программный продукт Управление цифрового развития и отдел по работе с обращениями граждан испытывают в тестовом режиме. Мы верим в него как в хорошего помощника. Он позволит выявлять системные обращения», - отметил он.

Также по словам губернатора, сервис позволит в значительной степени экономить время тех, кто работает с системными обращениями. «С одной стороны могут быть плюсы, с другой минусы. Где-то будет заменять человека, в том числе, исключив возможность для каких-то холодных, бездушных, и абсолютно чиновничьих отписок, программа просто не даст так ответить. Это все равно будет под чутким руководством и вниманием со стороны людей. Но скорость и качество ответов, я надеюсь будет намного выше», - сказал Михаил Ведерников.

Сейчас сервис тестируют внутри системы, выявляя возможные минусы. Как только эта работа закончится, он будет применяться вовне системы.

Напомним, сервис ГосChat запланировано внедрить в работу госсектора Псковской области в два этапа.