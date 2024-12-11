Сервис ГосChat запланировано внедрить в работу госсектора Псковской области в два этапа

21:00, 11 декабря 2024, ПАИ

Правительство Псковской области внедряет технологии искусственного интеллекта в работу государственных учреждений. Для улучшения качества обслуживания жителей региона планируется создать сервис ГосChat на основе нейросетевой модели GigaChat. Проект планируется реализовать в два этапа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Благодаря разработке сервиса ГосChat, созданного Сбером, Псковская область стала одним из первых регионов, где искусственный интеллект используется для оптимизации работы государственных органов.

«Сначала мы запустим сервис для государственных служащих, чтобы оптимизировать поиск информации. В настоящее время в систему уже загружено около 1 600 нормативных документов. По предварительным результатам тестирования, система сократила время поиска информации на 70 %, что существенно влияет на рабочий процесс», – отметил Михаил Ведерников.

На втором этапе планируется подключить жителей Псковской области. Как отметили в пресс-службе правительства, новая система должна улучшить обратную связь по обращениям граждан. Сервис позволит быстро находить ответы на справочные вопросы, такие как получение льгот, обращение за документами и поиск контактов.

«Мы видим большие перспективы у этого проекта и в случае успешного старта будем предлагать его для внедрения в других регионах», – добавил губернатор.

Отметим также, губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в деловой программе международной конференции AI Journey, которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря.