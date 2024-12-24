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Общество

Губернаторские подарки к Новому году получат в Псковской области дети из особых семей

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дети, нуждающиеся в особой заботе государства, к Новому году получат сладкие новогодние подарки. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Подарки смогут получить дети участников специальной военной операции, в том числе погибших в ходе СВО, в возрасте до 17 лет включительно; дети из малоимущих многодетных семей в возрасте до 17 лет включительно, являющиеся получателями мер поддержки в органах социальной защиты; дети-инвалиды в возрасте до 17 лет включительно, дети беженцев, покинувших место проживания на территории осуществления СВО, в возрасте до 17 лет включительно.

Семьи с детьми-инвалидами, многодетные малоимущие семьи, семьи беженцев смогут получить новогодние подарки в центрах социального обслуживания по месту жительства, в городе Пскове в областном Центре семьи (пл. Ленина, д. 1).

Семьи участников СВО, относящихся к воинским частям, дислоцированным на территории Псковской области, смогут получить подарки в своих воинских частях.

Семьи участников СВО, относящихся к воинским частям, находящимся за пределами Псковской области, смогут получить подарки в псковском филиале Фонда «Защитники Отечества» (ул. Льва Толстого, 31а), у социальных координаторов фонда по месту жительства.

Информация о дате и времени начала выдачи подарков и билетов будет размещена на сайте центров социального обслуживания и в группе «ВКонтакте».

Дополнительную информацию можно получить в комитете по социальной защите Псковской области по телефонам 8 (8112) 29-99-98, доб. 135, 8 (8112) 29-99-95 и в псковском филиале Фонда «Защитники Отечества» по телефонам 8 (8112) 67-28-03, 8 (8112) 67-28-05.

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