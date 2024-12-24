Больше 2 км улицы Генерала Маргелова отремонтируют в Пскове в 2025 году

16:37, 24 декабря 2024, ПАИ

2,3 км улицы Генерала Маргелова отремонтируют в Пскове в 2025 году. Восстановление дороги пройдёт на участке от улицы Шестака до железнодорожного переезда, который в этом году приводит в порядок РЖД. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Глава Пскова уточнил, что контракт уже подписан, работы начнутся весной. Помимо замены покрытия проезжей части будут обновлены автобусные остановки и тротуары. По правой стороне пешеходная дорожка будет продлена до Опочиц, а нерегулируемые пешеходные переходы - дополнительно освещены и оборудованы светофорами Т7.