Больше 2 км улицы Генерала Маргелова отремонтируют в Пскове в 2025 году
2,3 км улицы Генерала Маргелова отремонтируют в Пскове в 2025 году. Восстановление дороги пройдёт на участке от улицы Шестака до железнодорожного переезда, который в этом году приводит в порядок РЖД. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Глава Пскова уточнил, что контракт уже подписан, работы начнутся весной. Помимо замены покрытия проезжей части будут обновлены автобусные остановки и тротуары. По правой стороне пешеходная дорожка будет продлена до Опочиц, а нерегулируемые пешеходные переходы - дополнительно освещены и оборудованы светофорами Т7.
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