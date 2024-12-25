В Псковской области будут активно привлекать участников СВО к работе во власти – Михаил Ведерников

15:39, 25 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области будут делать всё возможное, чтобы участников СВО в последующем было как можно больше на ключевых позициях власти. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Два военнослужащих Псковского военного гарнизона уже принимают участие в федеральной программе «Время героев», отметил глава региона.

«После съезда «Единой России», когда президент Владимир Владимирович Путин сказал, что во всех регионах должны быть приняты соответствующие региональные программы, я дал соответствующее поручение. Уже на этой неделе коллеги обещают дать предложения, чтобы, когда мы будем корректировки в бюджет вносить, мы все эти вещи предусмотрели», – подчеркнул глава региона.

В первую очередь в регионе идёт упор на адаптацию и трудоустройство бывших военнослужащих и участников СВО, добавил он.

«Трудоустройство в том числе через обучение и через наши корпоративные учреждения. Будем смотреть: где-то нужно будет дать дополнительные компетенции, где-то обучать с нуля. Эти ребята – настоящие герои, они защищают с оружием в руках нашу родину, и, безусловно, они в хорошем плане элита страны. Мы будем делать всё, чтобы таких ребят во власти на ключевых позициях было как можно больше», – заверил Михаил Ведерников.

Кроме того, в Псковской области активно работает филиал фонда «Защитники Отечества», обратил внимание глава региона.

«Буквально недавно мы открывали ещё одно новое пространство [ресурсный центр для ветеранов СВО. – ПАИ], где есть спортивный зал, в том числе для адаптации ребят, которые получили серьезные ранения. Там и конференц-зал есть, и семейный кинотеатр, и есть возможность позаниматься, пообщаться. Мы часть тренажеров туда уже поставили, а после Нового года получим обратную связь и думаю, что ребята скажут, чего не хватает, а мы обязательно докупим и установим», – заключил он.

Добавим, что цель программы «Время героев» – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.