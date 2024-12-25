Комплексное решение по развитию автотуризма разрабатывают в Псковской области – губернатор
О развитии автомобильного туризма рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».
«Отдельно внимание мы хотим уделить теме автомобильного туризма. Сейчас принимается комплексное решение по подбору площадок и подведению туда различной инфраструктуры для того, чтобы бизнес смог предоставлять сервисные услуги тем, кто приезжает на автомобиле. Это тоже будет интересно», – отметил губернатор.
Маршруты автомобилистов будут связывать с модельными местами размещения туристов, уточнил он.
«У нас в прошлом году появилось почти 200 таких мест, и на следующий год большие планы. Нужно идти в ногу с увеличивающимся потоком туристов и гостей, чтобы всем было, где разместиться, где покушать и что посмотреть», – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что турпоток в Псковской области увеличился на 13%.
Добавим, что в регионе принята программа по развитию автомобильного туризма.
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