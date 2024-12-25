Снегурочка из Псковской области поздравила космонавтов с Новым годом
Снегурочка из Идрицы Себежского района Псковской области вместе с главным Дедом Морозом Москвы поздравила космонавтов с Новым годом. Об этом пишет газета «Призыв».
Снегурочка посетила Центр управления полётами Роскосмоса.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в Центр управления полётами Роскосмоса приехали родственники космонавтов.
Ранее сообщалось, что Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в России.
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