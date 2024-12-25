Почти две тысячи домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации с начала года

10:50, 25 декабря 2024, ПАИ

Более 1 900 домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации с начала года, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего к настоящему времени от жителей области принято более 19 тысяч заявок, 18 383 переведены в договоры, около 14,5 тысячи из них исполнены. Техническая возможность подключения к газу создана для более чем 24 тысяч домовладений, а фактически пользуются газом уже 4 310 домовладений. Только в течение 2024 года более 1 900 домовладений области были подключены к газу в рамках догазификации.

«Догазификация – важный социальный проект, направленный на повышение качества жизни людей нашей области. Мы видим, что проект востребован и успешен, о чём говорят и цифры, и сами жители, которые уже оценили преимущества природного газа. В 2024 году основной упор мы сделали на увеличение количества подключений к газу. Мы будем продолжать газификацию и догазификацию и в 2025 году, и в последующие годы, чтобы охватить как можно больше населённых пунктов Псковской области», – отметил Антон Дымов.