В псковской постановке «Мухи-цокотухи» использовали искусственный интеллект
Искусственный интеллект использовали в псковской постановке спектакля «Муха-цокотуха», рассказала директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
В 2024 году театр посетило на тысячу человек больше, чем в 2023-м (тогда было 28,5 тысячи). По словам Татьяны Ааб, прирост зрителей связан с увеличением количества спектаклей.
«У нас 317 спектаклей в этом году и 93 % – заполняемость зала. У нас до Нового года уже практически все билеты куплены», – отметила она.
Кроме того, в постановке спектакля «Муха-цокотуха», премьера которого состоялась в Пскове 16 декабря, использовали искусственный интеллект, добавила Татьяна Ааб.
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