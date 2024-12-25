В псковской постановке «Мухи-цокотухи» использовали искусственный интеллект

13:19, 25 декабря 2024, ПАИ

Искусственный интеллект использовали в псковской постановке спектакля «Муха-цокотуха», рассказала директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2024 году театр посетило на тысячу человек больше, чем в 2023-м (тогда было 28,5 тысячи). По словам Татьяны Ааб, прирост зрителей связан с увеличением количества спектаклей.

«У нас 317 спектаклей в этом году и 93 % – заполняемость зала. У нас до Нового года уже практически все билеты куплены», – отметила она.

Кроме того, в постановке спектакля «Муха-цокотуха», премьера которого состоялась в Пскове 16 декабря, использовали искусственный интеллект, добавила Татьяна Ааб.