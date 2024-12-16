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Культура

Премьера «Мухи-цокотухи» прошла в Псковском театре кукол

Премьера спектакля «Муха-цокотуха» состоялась в Псковском областном театре кукол. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Там отметили, что постановка прошла с большим успехом. «На сцене ожили сразу множество персонажей – от смелого Комара до коварного Паука, каждый из которых добавил свою изюминку в эту любимую сказку», – подчеркнули в ТКД.

Ранее сообщалось, что Псковский театр кукол побывал на гастролях в Калининграде. Добавим, что новый сезон в учреждении открыли премьерой «Аленького цветочка».

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