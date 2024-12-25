Владимир Якушев дал оценку гуманитарной миссии ЕР в новых регионах и приграничье

14:40, 25 декабря 2024, ПАИ

42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое передала партия «Единая Россия» бойцам специальной военной операции, сообщает сайт ER.ru.

«Есть такое хорошее выражение со времён Великой Отечественной войны: если надёжный тыл, то фронт будет сильным! Этот принцип работает и сегодня. Помочь тем, кто сейчас защищает честь России на передовой, и обеспечить надёжный тыл нашим бойцам – одна из главных задач «Единой России». Начиная с февраля 2022 года мы регулярно направляем в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку. При поддержке партии разработаны и внедрены в системное производство отечественные модели коптеров», – отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Также с самого начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам. Народная программа партии предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.

«Гуманитарная миссия партии в наших новых и прифронтовых регионах – это не только грузы, которые мы постоянно отправляем, но и личное участие наших активистов. Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтёров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам», – рассказал секретарь генсовета партии.

Центр помощи «Единой России» действует в Белгородской области, также волонтёры партии доставляют помощь в освобождённые населённые пункты Харьковской области.

В августе «Единая Россия» развернула гуманитарный центр для жителей Курской области. Партия взяла на себя полное обеспечение всех ПВРов Курска. В региональном штабе общественной поддержки жители региона могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки – такой возможностью уже воспользовались свыше 40 тысяч человек.

Приоритетом для партии остаётся помощь участникам спецоперации. «Единая Россия» инициировала более 130 федеральных законов, связанных с защитой прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде внесли изменения в народную программу, появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Президент России Владимир Путин поручил «Единой России» развивать кадровые программы для участников СВО. Такая работа уже идёт на базе Высшей партийной школы.

«В этом году мы провели специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня», – напомнил Владимир Якушев.

В заключение он подчеркнул, что гуманитарная миссия партии продолжится до полного выполнения задач спецоперации и восстановления новых и прифронтовых регионов.

«Этот год был для нас, как и для всей страны, непростым. Большую часть сил и ресурсов мы направляли на поддержку наших героев СВО, на поддержку семей военнослужащих, оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий», – отметил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Каждый единоросс – участник сбора гуманитарных грузов на СВО. «Это строительные материалы, тенты, вода, продукты питания, предметы гигиены, бензопилы, генераторы, средства противоэлектронной борьбы, одежда, специальное высокотехнологичное оборудование. В прошлом месяце передали автомобиль УАЗ. Идёт помощь жителям Курской области: раскладушки, продукты, постельное бельё. При поддержке Союза машиностроителей России мы собирали книги Донецку к 155-летию столицы ДНР», – рассказал он.

Поддержку семьям военных оказывают по линии благотворительного фонда «Земляки» и правозащитного центра «Единой России».

«Мы много работаем с ветеранами СВО, особое внимание уделяем трудоустройству этих замечательных, талантливых людей. Губернатор, фонд «Защитники Отечества» активно работают в этом направлении, а мы по своей линии привлекаем героев СВО к нашей партийной жизни. Недавно сенатор Дарья Лантратова участвовала с нами в тренировке по самообороне проекта «Zа самбо», которую проводил Камиль Ижболдин для женщин Пскова. Он настоящий герой и пользуется огромным авторитетом. Работу по оказанию гумпомощи, поддержке бойцов СВО и их семей будем продолжать и в новом году», – заключил Александр Козловский.