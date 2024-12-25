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Общество

Прокуратура добивается появления общественной бани в Стругах Красных

Прокуратура добивается появления бани в Стругах Красных. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием возложить на администрацию Стругокрасненского муниципального округа обязанность создать условия по предоставлению услуг бани из расчета семь помывочных мест на тысячу человек.

По результатам рассмотрения коллективных обращений жителей округа прокуратура выяснила, что после закрытия здания общественной бани в Стругах Красных вопрос строительства новой бани или капитального ремонта старого здания не решён.

Результат рассмотрения административного искового заявления находится на контроле прокуратуры района.

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