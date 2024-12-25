Псковский опыт внедрения дизайн-кода перенимают другие регионы

16:57, 25 декабря 2024, ПАИ

Псковский опыт внедрения дизайн-кода перенимают другие регионы, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В прошлом году был совет главных архитекторов регионов. И там ко мне подошел главный архитектор Южно-Сахалинска поговорить на тему внедрения дизайн-кода. Понимаете – Псков и Южно-Сахалинск – какой разброс. Я считаю, что это было заслуженно, потому что мы добились определенных успехов. Приезжал главный архитектор Московской области и сказал – «Псков прекрасен», – отметил он.

При этом процесс внедрения дизайн-кода будет продолжаться. «Этот процесс будет постоянен. Нельзя сказать, что он закончен», – подчеркнул гость программы.

Отметим, что дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Тогда была произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области. Сейчас формирование требований по дизайн-коду в Пскове находится на завершающем этапе.