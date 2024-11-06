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Формирование требований по дизайн-коду в Пскове находится на завершающем этапе

Формирование требований по дизайн-коду для Пскова находится на завершающем этапе, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.

Андрей Ульянов. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«В текущем месяце мы завершили формирование требований по дизайн-коду. У нас получился достаточно объёмный документ. Мы долго прорабатывали его с экспертным сообществом и смотрели на опыт и других регионов», – отметил Андрей Ульянов.

Документ на данный момент ещё требует согласований контролирующих органов, уточнил он.

«Надеемся, что в ближайшее время он будет рассмотрен и, надеюсь, что начиная со следующего года, мы приступим к его реализации. Это позволит значительно снизить визуальный шум, позволит соблюсти баланс. Раньше у нас не было документа, который мог бы регулировать внешний вид НТО [нестационарных торговых объектов. – ПАИ]. Со следующего года мы начнём эту работу. И как в случае с вывесками, наверное, станем первопроходцами», – заключил гость студии.

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