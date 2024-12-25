Концерт «На страже мира» в 2025 году проведут в Великих Луках
Концерт «На страже мира» в 2025 году состоится в Великих Луках. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Фестиваль ежегодно приурочен ко Дню России, подчеркнул Александр Боярков.
Кроме того, в южной столице региона состоится сессия «Детский филармоний». Мероприятия пройдут в марте. «По итогу состоится концерт в ДК Ленинского комсомола. В этом году акцент решили сделать на южной столице», – отметил Александр Боярков.
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