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Победителей конкурса «Псковский стиль» наградили в Центре туризма и творческих индустрий

В Псковском центре туризма и творческих индустрий наградили победителей и участников конкурса «Псковский стиль», посвящённого созданию лучших дизайн-проектов логотипов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: ​Центр туризма и творческих индустрий / пресс-служба администрации Пскова

Участниками стали 20 студентов разных курсов среднего и высшего образования, обучающихся дизайну и декоративно-прикладному искусству. В своих проектах они успешно сочетали исторические символы Пскова с актуальными тенденциями современного дизайна.

Первое место заняла студентка Псковского областного колледжа искусств Полина Мишнева, второе – студентка Псковского политехнического колледжа Мария Ситникова, третье – студентка ПсковГУ Мария Древаль.

Работы призёров будут использованы при создании печатных материалов для продвижения туристических возможностей Пскова, а также предложены экскурсоводам для формирования имиджа псковского гида.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе родительских комитетов.

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