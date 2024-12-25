Победителей конкурса «Псковский стиль» наградили в Центре туризма и творческих индустрий

18:48, 25 декабря 2024, ПАИ

В Псковском центре туризма и творческих индустрий наградили победителей и участников конкурса «Псковский стиль», посвящённого созданию лучших дизайн-проектов логотипов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Участниками стали 20 студентов разных курсов среднего и высшего образования, обучающихся дизайну и декоративно-прикладному искусству. В своих проектах они успешно сочетали исторические символы Пскова с актуальными тенденциями современного дизайна.

Первое место заняла студентка Псковского областного колледжа искусств Полина Мишнева, второе – студентка Псковского политехнического колледжа Мария Ситникова, третье – студентка ПсковГУ Мария Древаль.

Работы призёров будут использованы при создании печатных материалов для продвижения туристических возможностей Пскова, а также предложены экскурсоводам для формирования имиджа псковского гида.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе родительских комитетов.