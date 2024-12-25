Победителей конкурса «Псковский стиль» наградили в Центре туризма и творческих индустрий
В Псковском центре туризма и творческих индустрий наградили победителей и участников конкурса «Псковский стиль», посвящённого созданию лучших дизайн-проектов логотипов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Участниками стали 20 студентов разных курсов среднего и высшего образования, обучающихся дизайну и декоративно-прикладному искусству. В своих проектах они успешно сочетали исторические символы Пскова с актуальными тенденциями современного дизайна.
Первое место заняла студентка Псковского областного колледжа искусств Полина Мишнева, второе – студентка Псковского политехнического колледжа Мария Ситникова, третье – студентка ПсковГУ Мария Древаль.
Работы призёров будут использованы при создании печатных материалов для продвижения туристических возможностей Пскова, а также предложены экскурсоводам для формирования имиджа псковского гида.
Ранее сообщалось, что жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе родительских комитетов.
Победителей конкурса «Псковский стиль» наградили в Центре туризма и творческих индустрий
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