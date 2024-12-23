Во всероссийском конкурсе родительских комитетов приглашают принять участие жителей Псковской области

18:38, 23 декабря 2024, ПАИ

В рамках инициативы «Знание» и при поддержке Министерства просвещения РФ стартовал приём заявок на второй сезон конкурса родительских комитетов. В 2025 году планируется наградить вдвое больше родительских комитетов, а на реализацию их инициатив будет выделено около 700 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 11 марта 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Подать заявку можно на сайте «Знание. Родители».

В первом сезоне конкурса свои проекты развития воспитательного пространства представили 5 003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов, которые получили около 160 миллионов рублей на реализацию своих инициатив.

Во втором сезоне ключевые этапы конкурса останутся без изменений, но увеличатся сроки проведения. Заявки на конкурс можно будет подать в течение двух с половиной месяцев, до 11 марта 2025 года. Это даст возможность родительским комитетам более тщательно проработать свои проекты и увеличить шансы на победу.

Кроме того, Российское общество «Знание» проведёт серию обучающих семинаров по разработке проектов и составлению смет для родителей из всех регионов России. На платформе «Знание. Академия» уже доступен образовательный онлайн-курс «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе». Он поможет родителям, членам родительских комитетов и школьным наставникам лучше понять особенности возрастной психологии, роль родительских сообществ и родительских комитетов в воспитании детей.

«Создание Всероссийского родительского комитета стало своевременным решением, которое повысило участие семей в жизни школ. Родители помогают педагогическому сообществу создавать благоприятную образовательную среду и решать ключевые вопросы в области воспитания. Первый сезон конкурса инициатив родительских сообществ вызвал большой интерес у жителей нашей страны. Мы объявляем о запуске второго сезона конкурса и желаем удачи всем, кто присоединится к нему в 2025 году. Уверен, что конкурс вновь даст возможность активным родителям реализовать важные проекты в своих регионах», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В новом сезоне конкурса сохранятся тематические направления, в рамках которых родительским комитетам предстоит разработать проекты: это гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. На этапе оценки заявки будут рассматриваться региональными родительскими комитетами и федеральными экспертами.

В 2025 году победителями конкурса смогут стать около 800 школ. Для них предусмотрены три категории призового фонда: до 500 тысяч, до миллиона и до двух миллионов рублей.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нём первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда один миллиард рублей.

В состав ВРК входят 52 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» АНО «Россия – страна возможностей». К ВРК присоединились и известные родители, например народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка России, общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.