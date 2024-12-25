Новогодний концерт для десантников 76-й дивизии провели в Пскове

23:48, 25 декабря 2024, ПАИ

Новогодний концерт для десантников 76-й дивизии прошёл в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Перед гостями выступили учащиеся и преподаватели школы. Вечер вела Анна Хиснулина. «Номера были такими яркими и задорными, что никто не смог остаться равнодушным. Зал буквально взрывался аплодисментами», – добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Печорском доме культуры организовали праздничное мероприятие для детей и семей участников СВО.