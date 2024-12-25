В Печорском доме культуры состоялось праздничное мероприятие при участии семей участников СВО
В Печорском доме культуры проводили Год семьи сегодня, 25 декабря. Участниками мероприятия стали дети и семьи участников СВО, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава округа поблагодарил семьи участников СВО за терпение и стойкость, воспитание достойных сыновей, поддержку мужей и отцов. Он пожелал в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и радости долгожданных встреч.
Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко пожелал исполнения сокровенных мечтаний, военком Александр Безручко – поскорее встретиться с близкими, а игумен Савва, насельник Псково-Печерского монастыря, – взращивать любовь в своих сердцах, чтобы зло было побеждено.
После праздничного концерта в районном центре культуры к детям заглянули Дед Мороз и Снегурочка. Никто из ребят и взрослых не остался без новогоднего подарка и угощения.
Напомним, президент РФ объявил 2025 год Годом защитника Отечества, чтобы подчеркнуть огромную роль, которую играют в судьбе России её отважные воины.
В Печорском доме культуры состоялось праздничное мероприятие при участии семей участников СВО
Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали супруги Тупеченко из Усвятского района
Около двух тысяч членов профсоюзов оздоровились в санаториях Псковской области в 2024 году