Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Печорском доме культуры состоялось праздничное мероприятие при участии семей участников СВО

В Печорском доме культуры проводили Год семьи сегодня, 25 декабря. Участниками мероприятия стали дети и семьи участников СВО, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»

Глава округа поблагодарил семьи участников СВО за терпение и стойкость, воспитание достойных сыновей, поддержку мужей и отцов. Он пожелал в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и радости долгожданных встреч.

Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко пожелал исполнения сокровенных мечтаний, военком Александр Безручко – поскорее встретиться с близкими, а игумен Савва, насельник Псково-Печерского монастыря, – взращивать любовь в своих сердцах, чтобы зло было побеждено.

После праздничного концерта в районном центре культуры к детям заглянули Дед Мороз и Снегурочка. Никто из ребят и взрослых не остался без новогоднего подарка и угощения.

Напомним, президент РФ объявил 2025 год Годом защитника Отечества, чтобы подчеркнуть огромную роль, которую играют в судьбе России её отважные воины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

«Ёлка Главы Псковского района» собрала талантливых и одаренных детей
25 декабря 2024

Великолукские школьники стали российскими детскими Дедами Морозами
25 декабря 2024

В Печорском доме культуры состоялось праздничное мероприятие при участии семей участников СВО
25 декабря 2024

Лучших социальных работников чествовали в Псковской области
25 декабря 2024

Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали супруги Тупеченко из Усвятского района
25 декабря 2024

Около двух тысяч членов профсоюзов оздоровились в санаториях Псковской области в 2024 году
25 декабря 2024

В Пскове прошёл открытый диалог, посвящённый служению Родине
25 декабря 2024

Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...