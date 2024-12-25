В Печорском доме культуры состоялось праздничное мероприятие при участии семей участников СВО

22:57, 25 декабря 2024, ПАИ

В Печорском доме культуры проводили Год семьи сегодня, 25 декабря. Участниками мероприятия стали дети и семьи участников СВО, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа поблагодарил семьи участников СВО за терпение и стойкость, воспитание достойных сыновей, поддержку мужей и отцов. Он пожелал в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и радости долгожданных встреч.

Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко пожелал исполнения сокровенных мечтаний, военком Александр Безручко – поскорее встретиться с близкими, а игумен Савва, насельник Псково-Печерского монастыря, – взращивать любовь в своих сердцах, чтобы зло было побеждено.

После праздничного концерта в районном центре культуры к детям заглянули Дед Мороз и Снегурочка. Никто из ребят и взрослых не остался без новогоднего подарка и угощения.

Напомним, президент РФ объявил 2025 год Годом защитника Отечества, чтобы подчеркнуть огромную роль, которую играют в судьбе России её отважные воины.