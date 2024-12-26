Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Стругах Красных

08:50, 26 декабря 2024, ПАИ

Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Стругах Красных, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

В центре будут проходить мастер-классы, творческие встречи и лекции, которые помогут ребятам углубить свои знания о памятных событиях в истории России.

Также на площадке будут реализовываться волонтёрские проекты, направленные на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.

«Открытие Центра «Волонтёров Победы» - это не только новое пространство для обучения, но и возможность для молодежи внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей стран», - отметили в администрации.

Ранее центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Бежаницах и Пскове.