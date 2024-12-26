Эксперты: Муниципальная реформа в Псковской области – это не только преобразование в округа

12:30, 26 декабря 2024, ПАИ

Муниципальная реформа в Псковской области названа одним из ключевых процессов, который происходил в регионе в уходящем 2024 году, считают эксперты Псковского агентства информации. Напомним, в округа преобразованы уже 14 муниципалитетов.

Однако, отмечают собеседники ПАИ, муниципальная реформа в Псковской области – это не только преобразование районов в округа. Это еще и внедрение новых механизмов поддержки муниципальных служащих.

Одним из элементов муниципальной реформы названо повышение статуса муниципальных служащих и запуск с нового года региональной программы «Земский муниципальный служащий».

Подробности – в итоговом обзоре ПАИ «2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области».