2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области

11:39, 26 декабря 2024, ПАИ

Подходящий к концу 2024 год был непростым. Как и предыдущий, он стал испытанием на прочность – людей, экономики, политической стабильности. В равной степени это касается и всей страны в целом и Псковской области в частности. Окидывая взглядом минувший год, смело можно утверждать, что общественно-политическая, культурная, экономическая жизнь в регионе по-прежнему демонстрирует высокую активность и насыщенность процессов. Какими были главные события 2024-го, которые стали точками бифуркации этих процессов – в традиционном предновогоднем обзоре Псковского агентства информации, который подготовлен на основе экспертных оценок политиков, общественников, представителей бизнеса и медиа-сообщества.

Продолжение муниципальной реформы: эффективность доказана

В 2024 году Псковская область продолжила переход на новые муниципальные рельсы. Два года назад первые восемь районов (Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Красногородский, Локнянский и Новоржевский). приняли решение о преобразовании в муниципальные округа, они стали первопроходцами реформы. Именно они отрабатывали «наживую» все сложности переходного периода – чтобы следом за ними, с учетом наработанного опыта, пошли другие районы.

Во второй волне оказались пять муниципалитетов. В мае 2024 года инициативу Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского районов о преобразовании в муниципальные округа поддержали депутаты Псковского областного Собрания. В сентябре в округах прошли выборы в окружные Собрания депутатов, а чуть позже на конкурсной основе были избраны и главы округов. Важно отметить, что во всех этих муниципалитетах главами были утверждены предыдущие руководители муниципалитетов (за исключением Бежаницкого района, где главой стала Елена Иванова, первый зам главы района Сергея Михеева). Таким образом, что касается управленческой команды, никакой революции не произошло.

В декабре областное Собрание приняло закон о преобразовании в округ еще одного района – Гдовского. Таким образом, на карте Псковской области сейчас 14 муниципальных округов и 10 районов.



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области













Команда губернатора Михаила Ведерникова крайне внимательно отнеслась к тому, чтобы жители муниципалитетов получили максимально исчерпывающую информацию о сути муниципальной реформы. В регионе прошла массированная информационная кампания, суть преобразований объясняли и главы округов и бывшие руководители волостей, ныне теротделов окружных администраций, и депутаты областного Собрания и сам губернатор.

Без вызовов не обошлось. В Гдовском районе усилиями партии-иноагента «Яблоко» вопрос о преобразовании в округ был превращен в сугубо политический: жителей муниципалитета яблочники вводили, мягко говоря, в заблуждение жителей, убеждая, что реформа несет смерть местному самоуправлению. Однако, как показывает опыт муниципальных округов, смерть не только не наступила, напротив, округа смогли значительно улучшить свои социально-экономические показатели.

В конце этого года в оставшихся девяти районах начался процесс общественного обсуждения преобразования в округа. Этим районам, как мы уже отмечали выше, придется куда легче их предшественников: все дорожные карты муниципальной реформы уже отработаны.

Муниципальная реформа в Псковской области – это не только преобразование районов в округа. Это еще и внедрение новых механизмов поддержки муниципальных служащих, которые инициировал Михаил Ведерников при поддержке регионального парламента и сообщества МСУ.

Например, с 2025 года начнет действовать программа «Земский муниципальный служащий», которую председатель областного Собрания Александр Котов назвал частью муниципальной реформы – как ответ на вызов кадрового дефицита в местном самоуправлении.

Судьбоносные Дни: Псковская область и Совет Федерации

Дни Псковской области в Совете Федерации в мае 2024 года стали одной из реперных точек в работе региональных властей на федеральном уровне. Дни регионов в Совете Федерации – это отнюдь не развлечения или «чиновничий туризм», а кропотливая работа по отстаиванию и лоббированию интересов того или иного субъекта Федерации в верхней палате российского парламента.



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области











Власти Псковской области сосредоточились на проработке целого пакета мотивированных предложений, реализация которых критично важна для дальнейшего развития региона.

В итоге все предложения Псковской области сенаторами были единогласно поддержаны.

Общий вес проектов региона составил 20 млрд рублей, а постановление Совфеда стало еще одним аргументом для поддержки Псковской области в федеральных министерствах и ведомствах.

Конечно, не верно было ожидать, что все проекты моментально получат не только «зеленый свет», но и финансирование. Однако флешбэки Дней в Совете Федерации теперь постоянны. Напомним, что одним из проектов, который защищал регион перед сенаторами, стало строительство детско-взрослой поликлиники в Псковской агломерации. В ходе бюджетного послания губернатор Михаил Ведерников сообщил, что финансирование проекта подтверждено и со следующего года область приступает к его реализации.

Так случилось, что в 2024 году Псковская область еще и полностью обновило свое представительство в Совфеде. К ставшему сенатором Алексею Наумцу присоединилась Наталья Мельникова, депутат областного Собрания и руководитель Псковского филиала Социального фонда. В эпоху СВО для Псковской области сенаторский тандем получился крайне удачный: Наумец – свой человек в военной среде, а Мельникова – эксперт по социальным вопросам. Так что для участников и ветеранов СВО, членов их семей – псковские сенаторы стали большим подспорьем.

Много не бывает: расширение событийного календаря Псковской области

Регион вплотную подошел к тому, чтобы стать местом всесезонного интереса туристов. Долгие годы в Псковскую область гости приезжали стандартно – с мая по сентябрь.

Эта тенденция начала переламываться несколько лет назад, в том числе, благодаря расширению событийного календаря. А его плотность в высокий сезон в 2024 году достигла, пожалуй, самых высокий показателей за всю новейшую историю региона.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Впервые прошел фестиваль «Лешуга» – организаторы сделали его «ядром» яблоки. Напомним, что на основе именно псковских яблок в регионе развернулось сразу несколько производств напитков. Фестиваль-выставка «Россия начинается здесь», приуроченная к 80-летию Псковской области стала, с одной стороны, продолженим выставки-форума «Россия» на ВДНХ, а с другой – апргрейдила фомат проведения подобных мероприятий с участием всех муниципалитов области. Теперь «Россия начинается здесь» станет традиционным мероприятием.

Событийка становится катализатором внутренного туризма и в районах Псковской области. Один из наиболее показательных примеров – фестиваль в Гдовском районе на берегу Чудского озера «Наше море».

То, что взятый вектор насыщения событийного календаря выбран верно говорят постоянно растущие показатели турпотока. По самым скромным подсчетам в регион уже приехали более полумиллиона туристов и более двух миллионов экскурсантов.

На протяжении нескольких лет направлением развития событийного календаря плотно занималась команда председателя комитета по культуре Ольги Тимофеевой. В 2024 году губернатор Михаил Ведерников назначил ее своим заместителем. Возможности и полномочия Ольги Тимофеевой заметно расширились. По мнению экспертного сообщества, это уже пошло на пользу всей сфере, а Псковская область продолжает активно заявлять о себе на общероссийском уровне.

Создание Дома молодежи: новый виток молодежной политики

Молодежная политика в Псковской области постоянно находится в центре внимания. Но в 2024 году она, по выражению одного из экспертов ПАИ, получила материальное воплощение. В Пскове открылись первые два этажа регионального Дома молодежи (в начале 2025 года откроются еще два).

Впервые за всю историю Псковской области появилось место, которое стало ядром и, буквально, точкой сбора для молодежных и волонтерских организаций.



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



Фото: Дом молодежи



















Важный момент: в Доме молодежи вместе со своими подопечными физически находится и работает комитет по делам молодежи Псковской области во главе с Дмитрием Яковлевым.

Дом молодежи за считанные месяцы стал точкой притяжения для молодежных активностей и форумов. Волонтерский форум, форум «ВАУ-эффект», кадровый форум «Найди себя в Псковской области» – малая часть событий прошедших в Доме молодежи. При этом его площадки позволяют проводить мероприятия не только связанные с молодежной политикой.В частности, осенью Дом стал одной из локаций для V Псковского международного медиафорума.

Эксперты отмечают, что в 2024 году молодежные мероприятия вышли на качественно новый уровень представления в информационном пространстве: это касается не просто резкого роста мероприятий и событий в этой сфере, но и активного взаимодействия с региональными медиа.

Развитие аэропорта Пскова: авиамечты становятся реальностью

Семь лет назад псковский аэропорт стал частью региональной стратегии по прорыву транспортной изоляции Псковской области. На тот момент, в Псков можно было попасть только поездами из Москвы и из Санкт-Петербурга. Те времена уже почти все забыли, приехать в регион стало просто. Немалую роль в этом сыграло развитие псковского аэропорта, который сперва был выведен из состояния банкротства и воздушной гавани нашли нового сособственника.

Что сейчас? С начала 2024 года аэропорт обслужил более 151 тысячи пассажиров – а по итогам года это число только увеличится. Для сравнения: в самом начале «реанимации» Псков «по воздуху» принимал и отправлял всего шесть тысяч пассажиров – ничтожно малое число для туристического региона.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Количество туристов, приезжающих в Псковскую область, прирастает ежегодно. В этом году, прирост, по самым скромным подсчетам составит более 14%. По сравнению с прошлым годом детом, в пик турсезона, пассажиропоток аэропорта вырос на 8,6%. Авиаперевозчики фиксируют рост интереса к региону – и реагируют. С весны в Москву и обратно появилось сразу два авиарейса: утренний и вечерний.

О своих планах увеличить число рейсов на Псков из Москвы, Сочи, Калининграда и Минеральных Вод с 900 до 1070 в следующем году уже заявила, например, авиакомания «Азимут». «У нас практически сформировано расписание на следующий год. В Пскове мы планируем увеличивать пассажиропоток. В этом году рост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составил более 10%. Такой же темп сохраним и в следующем году. Псков один из регионов, где будет увеличено число рейсов», — говорил председатель совета директоров компании Павел Удод.

Постоянный рост пассажиропотока привел к тому, что планы по возведению нового терминала аэропорта были актуализированы. На встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым гендиректор компании-сособственника псковского аэропорт «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич заявил, что компания планирует в 2025 году строительство отдельного терминала прилета. «До достижения пассажиропотока в 300 000 человек мы предлагаем сделать следующее: мы предлагаем построить хороший терминал прилета. Разгрузить существующий терминал – перенести в терминал прилета международный сектор. Вполне возможно перенести штабные помещения и через капитальный ремонт полностью привести в порядок существующий терминал», – заявил он.

В декабре планы на строительство терминала подтвердил и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Он, правда, отметил, что пока не видел эскизов нового терминала, но, по его словам, скорее всего это будет типовой проект, который уже использовался в других аэропортах под управлением «Новапорта».

И еще один важный момент. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что весной 2025 году в аэропорту Пскова должно появится навигационное оборудование, которое облегчит посадку самолетов при плохой погоде. Ни для кого ни секрет, что до сих пор основной причиной задержек и переносов рейсов в Псков была плохая видимость (туман или низкая облачность) в псковском аэропорту. Новое оборудование призвано устранить эту проблему.

Тем временем, Псков в 2024 году вплотную занялся переустройством подъездных путей к зданию аэропорта. Реновирована площадь перед терминалом, фактически создана новая дорога для выезда с нее.

Перемены на мусорном фронте

В первой половине 2024 года Псковская область пережила несколько неприятных недель: регоператор по обращению с ТКО не вывозил мусор. Причины, которые спровоцировали мусорный коллапс, были разными. Например, неумение (или нежелание) участников мусорного рынка договариваться друг с другом, недостаточная работа с задолженностью за вывоз мусора. Но главным оказалось отсутствие понимания по большому счету социальной составляющей своей работы. Фактически жизненно важная для качественного обеспечения жизни людей компания сделала население заложником своих споров с контрагентами. В этой истории не было правых, все оказались виноватыми.

Для того, чтобы в принципе избежать в будущем возникновения подобных ситуаций власти Псковской области приняли решение, во-первых, ужесточить региональное законодательство, регулирующее вопросы рынка ТКО, а, во-вторых, создать новую компанию - под полным госконтролем.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









С лета 2024 года обязанности временного регионального оператора по обращению с ТКО исполняет компания «Экогрупп», которой удалось отладить – при весомой господдержке – процесс уборки и вывоза мусора.

В регионе объявлен конкурс на определение постоянного регоператора. «Экогрупп» в нем участвуют и, по оценке, например, председателя областного Собрания Александра Котова, имеет шансы победить в нем.

Кроме того, в этом году стартовала активная фаза строительства экотехнопарка в Палкинском районе, или иначе говоря, современнейшего полигона для переработки и утилизации мусора. Предприятие важно, в первую очередь, с точки зрения экологии, поскольку позволит прекратить работу мусорных полигонов, уже истощивших свои емкости. Как следствие, будет пересмотрена вся логистика по вывозу мусора. Таким образом, в 2025 году следует ждать заметных изменений на мусорном рынке региона: некоторые коммерческие игроки могут утратить нынешние позиции.

Догазификация: качественные изменения

Минувший год можно назвать переломным в реализации программы догазификации Псковской области. Еще на ее старте было понятно, что предстоят масштабные работы: доведение газа до конкретных домохозяйств не менее трудозатрадно и сложно, чем, например, строительство магистрального газовода.

В 2024 год регион вошел с валом жалоб на газовиков: сорванные сроки работ стали в них общим местом. Было исполнено всего 13% от заключенных договоров.

Однако тенденцию переломить удалось – при обоюдном участии региональных властей и газовой компании.

В декабре 2023 года руководителем псковских компаний группы «Газпром межрегионгаз» был назначен Антон Дымов. Первые встречи, посвященные догазификации региона, прошли в правительстве региона уже в начале 2024 года. Число бригад газовиков в регионе заметно увеличилось, а число жалоб – уменьшилось. Хотя, как отметил губернатор Михаил Ведерников на прямой линии в начале декабря, их все еще хватает.



Фото: ПАИ, пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: ПАИ, пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: ПАИ, пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: ПАИ, пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: ПАИ, пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»









«Я хочу поблагодарить руководство за конструктивное взаимодействие, большое количество обращений связано с тем, что темпы газификации достаточно большие», – отметил при этом глава региона.

«Если брать прошлый год, то у нас было около десяти подключений, а в этом году к концу декабря планируется, что их будет в районе 85. И это ощутимая история: люди наконец-то увидели, что газ начал приходить в их дома», – подчеркнул, например, глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Инвесторы развивают: уникальные проекты развития городской среды

Заметными событиями в жизни Псковской области и прежде всего Пскова стали открытие мультимедийного фонтана и парка аттракционов «Волшебная гора».

Строительство уникального фонтана на 4 Углах стал Сбербанк, а в строительство парка развлечений на многолетнем пустыре инвестировал великолукский бизнесмен Александр Терентьев. Оба места моментально стали точками притяжения горожан и гостей Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Еще один частный проект – обустройство пляжа и зоны отдыха на месте так называемого Солдатского пляжа на Великой: в «Воздух» (такое название теперь получило это место) вложился псковский предприниматель Денис Быченков.

Эти проекты – не единственные, преобразующие городскую среду, но показательные, считают эксперты. Инвесторы «ловят волну» на развитии внутренного туризма и востребованности нового, качественного сервиса как гостями, так и местными жителями.

Вслед за интересом инвесторов к развитию гостиничного бизнеса, в том числе и модульных отелей, возведение который активно поддерживается государством, число сервисно-развлекательных проектов только будет расти, уверены собеседники ПАИ.

К слову стоит отметить, что проект Сбербанка с мультимедийным фонтаном не извлекает прямую прибыль, но демонстрирует заинтересованность банка в развитии комфортной среды обитания. По сути, это пример приверженности ESG-повестке, который демонстрирует все больше российских компаний.

Своих не бросаем: уникальный центр «Соотечественник»

Весной 2024 года в Пскове был открыт Центр «Соотечественник». Его целевой аудиторией стали соотечественники, которые стремятся перебраться в Россию.

Европа закрыла для России, но Россия по-прежнему открыта для всех носителей русской культуры, традиционных ценностей. А русофобская политика Латвии и Эстонии, граничащих с Псковской областью, привела к тому, что число желающих переехать в Россию из этих государств НАТО заметно увеличилось.



Фото: Центр "Соотечественник"



Фото: Центр "Соотечественник"



Фото: Центр "Соотечественник"



Фото: Центр "Соотечественник"



Фото: Центр "Соотечественник"



Фото: Центр "Соотечественник"











«Факторы, которые оказываются решающими для решивших переехать, – достаточное количество информации о том, что их ждёт на новом месте, понимание, что здесь не придётся проходить семь кругов ада при получении документов. Важно и внимательное, адресное, тёплое, семейное отношение. Для этого в апреле мы создали центр по работе с соотечественниками», – отметил глава региона Михаил Ведерников, объясняя необходимость Центра.

С начала своей работы Центр помог уже более тысячи человек. Из сервисной структуры он фактически превратился в место, вокруг которого появилось целое сообщество – как самих соотечественников, так и людей, готовых им помогать.

По большому счету Центр «Соотечественник» – это пример институтализации политики работы с Русским миром. В этом отношении в 2024 году Псковская область сделала очень много. Регион стал местом сразу нескольких визитов иностранных журналистов и блогеров. Повестка Русского мира и поддержки соотечественников стала заглавной на V Псковском международном медиафоруме, который давно вышел за рамки события сугубо для журналистов. В этом смысле регион стал одним из центром приложения российской международной политики.

Бюджетное послание: регион развивается

Выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова перед заключительными чтениями проекта бюджета – событие, с одной стороны, подводящее итоги завершающегося года, а с другой – демонстрирующее окно возможностей региона в году наступающем.

Логика послания была простой: совместными усилиями, при общей консолидации Псковская область успешно справляется со всеми стоящими перед ней задачами, даже несмотря на непростые внешние обстоятельства. Объем инвестиций меньше не становится, нацпроекты успешно исполняются, ни одна из начатых строек не заморожена. Более того, регион продолжает наращивать меры поддержки учителей, врачей. Буквально рывок вверх сделало развитие ТОСов, на гранты которым совокупно в бюджете региона и муниципалитетов на 2025 год заложено более 200 млн рублей.



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба правительства Псковской области











«Сохраняются все государственные программы по реализации нацпроектов, по реализации и задач, которые президент поставил до 2030 года. У нас есть все возможности воспользоваться этими инструментами и привлечь дополнительные средства из федерального бюджета в виде субсидий на реализацию этих программ», – отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Маркером эффективной работы правительства региона стало голосование по проекту бюджета фракции КПРФ. Псковские коммунисты впервые за много лет не стали голосовать против бюджета, а воздержались. Но, отмечают наши собеседники, фракция если «не по букве, то по духу» бюджет поддержала.

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Псковская область, а значит, все мы прожили сложный, но насыщенный год. Оптимизм и вера в свои возможности стали частью кода жителей нашего региона. В 2025-м нам всем предстоят новые испытания и вызовы, с которыми все мы вновь обязательно справимся.