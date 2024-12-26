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Общество

Девять школ отремонтировали в Псковской области в этом году

Девять школ смогли отремонтировать в Псковской области в 2024 году. Об этом рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Девять школ отремонтировали в Псковской области в этом году. Фото: ПАИ

В планах на год был ремонт шести школ, но удалось увеличить это количество на три – это Дедовичская, Палкинская и Яммская школы.

«Если пройтись по отремонтированным школам, то можно сделать вывод, что с каждым годом мы лучше понимаем, что нам необходимо. В следующем году у нас еще больше объектов, и в программу также включаются детские сады и колледжи», – обратил внимание Андрей Ермаков.

В общей сумме на ремонт образовательных учреждений в регионе направили около 600 млн рублей, а на следующий год на эти цели выделят уже более 1 млрд.

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Девять школ отремонтировали в Псковской области в этом году

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