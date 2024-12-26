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Общество

Около 130 молодых специалистов начали работать в псковских школах в этом году

Около 130 молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях Псковской области в этом году. Об этом рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Фото: ПАИ

Для молодых специалистов введена мера поддержки – выплата в течение первых трех лет работы, подчеркнул он.

«Привлечение молодых специалистов – приоритетная задача, которая стоит перед любой системой образования. Это одно из самых важных направлений. Безусловно, новые специалисты, которые приходят в систему образования, преимущественно молодые», – отметил Андрей Ермаков.

Также мерами поддержки могут пользоваться и педагоги-наставники, которые помогают начинающим учителям освоиться в профессии. Творческие учителя же, в свою очередь, могут попробовать свои силы в конкурсе профессионального мастерства, где предоставляется возможность продемонстрировать свои лучшие педагогические находки и учительский талант, объяснил Андрей Ермаков.

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