Главный судебный пристав Псковской области исполнил новогоднее желание восьмилетнего мальчика
Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Захара Степанова в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.
Восьмилетний Захар Степанов любит чтение, рисование и сборку конструкторов, но его заветной мечтой был велосипед. Мальчик оставил заявку на сайте, в которой искренне выразил своё желание получить этот долгожданный подарок.
Сергей Колесников откликнулся на просьбу Захара и исполнил мечту мальчика, вручив ему велосипед.
Отметим, с 2019 года в Псковской области проходит региональная благотворительная акция «Ёлка желаний», которая проводится для исполнения новогодних желаний детей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Главный судебный пристав Псковской области исполнил новогоднее желание восьмилетнего мальчика
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